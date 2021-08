Rodrigo Simán: «Felicitamos temas como el de vacunación. Desde el inicio se compraron y se negociaron todo tipo de vacunas»

Presidente de Asociación de Pediatría de El Salvador, Rodrigo Simán.

La estrategia contra el Covid-19 que ha impulsado el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, desde que inició la pandemia, ha sido reconocida por la Asociación de Pediatría de El Salvador (Asopedes), que ha valorado todos los esfuerzos para proteger la vida de los salvadoreños

El presidente de Asopedes, Rodrigo Simán, dijo que el Plan Nacional de Vacunación contra el coronavirus que es ejecutado por el Órgano Ejecutivo, ha sido efectivo desde las primeras acciones, entre ellas la adquisición de lotes de vacunas para inmunizar a la población.

“Felicitamos temas como el de vacunación. Desde el inicio se compraron y se negociaron todo tipo de vacunas que tenían alguna evidencia y habían sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y esa es la bendición”, dijo el pediatra.

Además, hizo un llamado para que los padres de familias a que inmunicen a sus hijos mayores de 12 años contra el Covid-19 y exhortó a los jóvenes a vacunarse para protegerse del virus.

“El adolescente cree que nada le va a pasar, es el que maneja intrépidamente, toma riesgos porque él cree que nada le va a pasar con la COVID-19; pero bueno, son menores de 18 años, en la gran mayoría hay un padre, una madre, a un hijo no se le pregunta si quiere ir a la escuela o no, se le manda a la escuela; con la vacunación es igual, a un niño, adolescente no se le pregunta si se quiere o no vacunar, se le va a vacunar”, puntualizó Simán.

También, el doctor Simán recomendó que las mujeres embarazadas después de las 16 semanas pueden vacunarse contra el coronavirus.

“La mujer embarazada tiene más riesgo que cualquier persona de complicarse de Covid-19, entonces primero es por ella, para cuidarse y después por supuesto por su bebé. Qué no lo piensen, así como se ponen en el embarazo la vacuna contra el tétano y de la influenza que se ponga la del Covid-19 y vamos a estar bien”, expresó el médico.

Además, dijo que pronto podrá bajarse la edad para vacunar a niños. “Ya hay estudios que niños de seis meses a 12 años pueden vacunarse, se va a ampliar. Cuando se aprueba una vacuna se va haciendo por edades para que se avale más rápido, ahora son 12 años después serán menos”, dijo el doctor Simán.

El presidente de la Asopedes explicó que mientras no esté el 90 % de la población vacunada, no se podrá dejarse de usar la mascarilla, no tendremos una vida normal y al igual que la economía. “Hay que ser solidarios con los demás, hay que vacunarnos”, indicó.