Ley Nacer con Cariño busca lograr el desarrollo pleno de las nuevas generaciones, afirma Elisa Gamero coordinadora de Salud y Nutrición del Despacho de la Primera Dama

La coordinadora de proyectos en Salud y Nutrición del Despacho de la Primera Dama, Elisa Gamero, manifestó que la iniciativa de Ley Nacer con Cariño presentada recientemente a la Asamblea Legislativa, busca generar una atención de calidad que comienza en la etapa prenatal.

Gamero afirmó que la ley, que actualmente se analiza en la comisión de Salud de la Asamblea Legislativa «marcar un antes y un después de los paradigmas que existen sobre lo que es un parto respetado».

Agregó que el equipo que trabajó en el anteproyecto de ley se ha tomado todo el tiempo necesario para obtener las herramientas científica que permitan recoger todos los insumos necesarios para que las madres puedan tener la mejor atención en la etapa previa y durante el parto.

El fin último de la ley es que las nuevas generaciones nazcan en las mejores condiciones que potencien su desarrollo pleno. «Una historia de desarrollo pleno no puede comenzar con miedo, no puede comenzar con sufrimiento, no puede empezar con un maltrato, tiene que comenzar bien y con todas las atenciones necesarias», afirmó.

Una de las condiciones que cambian totalmente con la nueva ley es el derecho de que la madre pueda estar acompañada por una persona de su confianza durante el parto. Además, los trabajadores de la salud que intervengan en la atención de la madre y su hijo serán capacitadas con técnicas innovadoras que permitan un ambiente adecuado.

Asimismo, la nueva ley establece el derecho de la madre a estar informada y recibir orientación para afrontar la etapa del parto, detalló la funcionaria del Despacho de la Primera Dama.

Explicó Gamero que luego de aprobada la nueva normativa, se espera que en un lapso de seis meses se puedan adecuar todas las condiciones necesarias para que se implementen todas las atenciones natales y prenatales para la madre y su bebé.