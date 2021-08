Buscan auditar los $200 millones que fueron entregados a las alcaldías

Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo que buscan auditar los $200 millones entregados a las 262 alcaldías para atender la pandemia por COVID-19 y emergencias en el territorio durante el 2020.

“Vamos a auditar qué uso les dieron las alcaldías a esos $200 millones que les entregamos durante la crisis por COVID-19”, aseguró el titular de Hacienda. Agregó que la iniciativa fue presentada ayer, martes, y esperan que este decreto les brinde las facultades necesarias.

La iniciativa presentada ante la Asamblea Legislativa daría facultades temporales al Gobierno de El Salvador para auditar dichos fondos, sin interferir con los deberes de la Corte de Cuentas de la República (CCR). Fueron un total de $191.7 millones los que recibieron las municipalidades como parte del Decreto Legislativo 608.

“Pero yo no voy a pagar casas de funcionarios corruptos, no voy a pagar vehículos de funcionarios corruptos que se hayan llevado estos recursos a sus cuentas personales y no los invirtieron de la manera adecuada. Nosotros somos los garantes de que estos fondos sean adecuadamente invertidos”, agregó Zelaya, ayer durante la presentación de la iniciativa de ley.