Federico Hernández «deja» la Cámara de Comercio cuando es investigado por haber recibido sobresueldos

Después de 12 años, Federico Hernández deja desde hoy el cargo de director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria (Camarasal), sin que se conozcan “sus motivos”.

Sin embargo, Hernández abandona la gremial cuando su credibilidad está puesta en duda al confirmarse que fue de los funcionarios del gobierno de Elías Antonio Saca que recibió miles de dólares de fondos públicos, en concepto de sobresueldos.

A través de un comunicado, la ANEP trata de resaltar que el exdirector ejecutivo Hernández fue defensor de los principios, pero no hace alusión a la práctica ilegal de recibir sobresueldos.

Según las declaraciones que emitió el expresidente Saca en la Comisión Especial que Investiga el pago de sobresueldos a exfuncionarios de los gobiernos de Arena y Fmln, Hernández cobró dinero extra cuando fungía como presidente del Consejo Nacional para la Cultura y el Arte (CONCULTURA).

No se descarta que este exfuncionario y ex director de la Camarasal sea llamado por los diputados de la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga los sobresueldos, si es que no se va del país.

Ayer durante la reunión del equipo legislativo, el ex director de la Policía Nacional Civil (PNC) y actual diputado de Arena, Rodrigo Ávila, aceptó que recibía sobresueldos en efectivo, entregados por la secretaria privada de la Presidencia y a veces se lo enviaban con mensajeros de Casa Presidencial.