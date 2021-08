Campaña de miedo contra el bitcóin se desvanecerá cuando entre en vigencia la ley, afirma Presidente Bukele

El Presidente de la República, Nayib Bukele, vaticinó el fracaso de la campaña de la oposición en contra de la Ley del Bitcóin, que entra en vigencia en 7 de septiembre, y señaló que el uso legal de la criptomoneda traerá muchos beneficios a los salvadoreños y al país, tras desmentir las versiones contra la ley.

«Algunos preferirán creerle a los opositores ladrones que no han hecho nada más que saquear nuestro país, destruirlo y pagar para que asesinen a nuestro pueblo. Otros decidirán creerle al Gobierno. Pero al final, todos se darán cuenta de la realidad el 7 de septiembre», afirmó.

El mandatario señaló que los viejos políticos y empresarios que se lucran de la actual configuración monetaria y financiera que hasta la fecha ha tenido el país, perderán muchos privilegios con la vigencia de la nueva ley.

«La oposición torpe siempre juega ajedrez de un paso. Han apostado todo a meterle miedo a la población sobre la Ley Bitcóin y puede que logren algo, pero solo hasta el 7 de septiembre», dijo el presidente en su cuenta de Twitter, respecto a la entrada en vigencia de la nueva normativa.

Consideró que la campaña de miedo puede tener algún impacto, pero la población se dará cuenta que todo era mentira y reconocerán lo acertado de la Ley Bitcóin.

«Una vez en vigencia, la gente verá los beneficios, (los críticos) quedarán como mentirosos y perderán doble», aseguró.

Bukele recalcó que la adopción de la nueva moneda no es obligatoria para la población, pero señaló que los beneficios son mucho mayores que en las actuales condiciones.

«La gente podrá bajar la aplicación para recibir pagos o regalos en bitcóin o DÓLARES. Si quieren la descargarán y si no quieren, no. Con ella recibirán $30 dólares equivalentes en bitcóin para consumo, si quieren, si no, no», explicó el mandatario en su cuenta de Twitter.

El mandatario, recalcó que con la aplicación Chivo podrán aceptar pagos en bitcóin o en DÓLARES, abrir un pequeño negocio y manejarlo desde ahí, recibir dinero de familiares o amigos y enviar y recibir remesas sin pagar un tan solo centavo de comisión a nadie. «Si quieren, si no, pues no descargan nada y ya», insistió.

Sobre el uso de la aplicación para que los salvadoreños en el exterior puedan enviar remesas, Bukele dijo que esta herramienta tecnológica evita el pago de comisiones y hacer largas colas para enviar dólares desde los Estados Unidos.

«Un salvadoreño en el exterior podrá enviar dinero INSTANTÁNEAMENTE a su familiar en El Salvador. Podrá enviarle bitcoin (si quiere) o podrá enviarle DÓLARES, si así lo desea. Si no quiere, siempre puede ir a hacer cola a Western Unión y pagar comisión. No hay ningún problema», afirmó el presidente.

Otra de las ventajas es que si la persona no quiere recibir bitcoines, puede pedir el pago en dólares y los podrá retirar a través de cualquier a de los 200 cajeros que se instalarán en diferentes puntos del país. «También habrán 50 sucursales para retirar o depositar dinero», afirmó.

Desmintió además que vaya cobrarse comisiones. «Los Puntos Chivo se están construyendo en todas partes. Ahí podrán recibir ayuda en cómo utilizar la aplicación, cómo funciona el bitcóin, como retirar o depositar dinero, como usar los cajeros y como recibir dinero de cualquier parte del mundo. Todo SIN COMISIONES, a nadie», afirmó.

Bukele señaló que los retiros podrán hacerse las 24 horas del día, también afirmó que en la actualidad los salvadoreños pagan hasta $400 millones anuales en comisiones por transacciones de remesas.

«Nuestro pueblo paga $400 MILLONES al año en comisiones por las remesas. Solo ese ahorro será un beneficio enorme para nuestra gente (o al menos para quien así lo desee). También está la ventaja de no tener que cargar efectivo. Más seguro y más práctico», afirmó.

Destacó además que el uso de bitcoines atrae el turismo y los trabajadores de esa industria podrán recibir propinas en ese tipo de criptomoneda y transformarlo a dólares.