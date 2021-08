Gobierno inicia pavimentación de carretera a Guatemala

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, supervisó este miércoles el inicio de la pavimentación de la nueva carretera hacia la frontera con Guatemala, denominada “la calle de Los sinvergüenzas” por el abandono total de la obra por las corruptas administraciones del FMLN.

Rodríguez verificó el inicio de la obra que se realiza entre los cantones La Magdalena y El Coco, del municipio de Chalchuapa, departamento de Santa Ana, y que conducen a localidad guatemalteca de Jerez.

El funcionario destacó que la obra comenzó con la pavimentación de dos kilómetros y se ha iniciado del resto de 12 kilómetros.

Rodríguez informó que se tiene contemplado además reconstruir un “tramo inicial que hicieron de mala calidad en los gobiernos anteriores, que pavimentaban un kilómetro y el siguiente no; y el que hacían se iba dañando. No les importaba hacer obras de calidad para el pueblo salvadoreño», apuntó Rodríguez.

"Lo estamos haciendo en dos fases: la primera es la que trabajamos en este momento, y la segunda es la que sacaremos a licitación en septiembre.



En esta última va el resto de kilómetros para mejorar la conectividad y el comercio entre El Salvador y Guatemala", @RomeoHerrera1. pic.twitter.com/h2ZWdipW7N — Ministerio de Obras Públicas (@ObrasPublicasSV) August 25, 2021

«Un ex presidente prófugo de la justicia salvadoreña llamó a la vía (tramo La Magdalena-El Coco) la ‘calle de la vergüenza’, porque los gobiernos de ARENA prometieron hacerla y no lo hicieron. Luego, los del FMLN la volvieron a prometer y no cumplieron», añadió Rodríguez.

El funcionario señaló que “por eso, algunas personas ahora le llaman la ‘calle de los sinvergüenzas’, porque todos la prometieron y (hasta ahora) nadie la hizo».

«A diferencia de ese vergonzoso pasado de robos, ahora las obras llegan al pueblo salvadoreño», destacó Rodríguez en alusión a las obras ordenadas por el Presidente Nayib Bukele.

«Estamos demostrando que las promesas del Presidente Nayib Bukele no quedan en palabras, sino que se cumplen a través de obras como las que hacemos en este momento”, apuntó.