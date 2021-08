Nayib Bukele a Javier Simán: Estamos construyendo la carretera a la frontera de Hachadura y si no sabes, es porque solo lees La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy

Avanza construcción de la carretera del Kilo 5 de Sonsonate a la frontera de La Hachadura, en Ahuachapán.

El presidente de la República, Nayib Bukele Ortez, la tarde de este jueves le recordó al presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Javier Simán, que la carretera del Kilo 5 de Sonsonate a la frontera de La Hachadura, departamento de Ahuachapán, está en construcción y con un avance de un 95%.

El comentario del mandatario surge porque Simán divulgó un mensaje en su cuenta de Twitter con una carita muerta de risa, donde solicitó la ampliación de la carretera del Kilo 5 a la frontera de La Hachadura, para mejorar el transporte internacional y en alusión por la ampliación que el MOP realiza de Chalchuapa a Jerez, Guatemala.

En ese sentido, Bukele Ortez dijo que «este personero de la oposición, presidente de una gremial traída a menos y político fracasado, no es más tonto porque ya no se puede. Está diciendo que por qué no hacemos una obra que justamente estamos haciendo».

De igual forma añadió: «Esto pasa cuando solo te informas leyendo La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy y El Faro y pensás, que lo que dicen ahí es verdad».