Gustavo Villatoro: Gestión del Presidente Bukele ha incautado 4.39 tonelada de cocaína con un valor de $97 millones

El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, confirmó que durante la gestión del Presidente Nayib Bukele, se ha incautado 4.39 toneladas de cocaína, con un valor de $97 millones, solo en 2021.

Este golpe al narcotráfico, dijo, es el resultado del trabajo integral que realizan las distintas instituciones.

El último golpe a los narcotraficantes fue el fin de semana pasado en la playa El Tamarindo, en La Unión, en donde se incautó 168 paquetes de cocaína valorada en 4.2 millones de dólares, a 200 millas náuticas, puntualizó el ministro de Justicia y Seguridad.

Además de la droga, las autoridades decomisaron tres lanchas y capturaron a cuatro personas de nacionalidad nicaragüense y un salvadoreño, quienes serán investigados por su participación del traslado del alijo.

De acuerdo con el ministro, este tipo de trabajo no se desarrolló en los últimos 30 años, cuando gobernaba Arena y FMLN. “Los anteriores gobiernos fueron ineficientes para combatir la delincuencia y no existió un trabajo coordinado entre las instituciones por los intereses particulares”, dijo Villatoro en la entrevista AM, de canal 10.