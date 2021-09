900 habitantes de la comunidad El Roble serán beneficiados con recarpeteo de calle

El Alcalde de San Salvador, Mario Durán, sigue ampliando el plan “Una Obra por Día” en todo el municipio y por ello atendió personalmente la solicitud de la comunidad El Roble que reportó a la sede Distrital 2 que sus accesos principales estaban en mal estado.

“Vamos a regresar con más obras y más proyectos cada vez que nosotros podamos. Tenemos que hacer todas las obras que estaban pendientes y ahora estamos llevando proyectos todos los días: sábado, domingo, días de vacación y feriados. Para eso estamos nosotros los funcionarios, para eso nos eligieron”, dijo Durán.

Un equipo, conformado por 190 empleados, será el responsable de realizar:

– Recubrimiento de la vía con concreto hidráulico

– Construcción de cordón cuneta con técnica de mampostería de piedra

– Nivelación de calle con suelo cemento

– Habilitación de rampas de acceso a viviendas

– Construcción de badén de concreto y remate de piedra

“Sabemos que la deuda histórica de los proyectos es grande, se acumuló y yo he venido a resolver muchos de los problemas. Conozco las comunidades, he conocido todos los distritos, mi trabajo de director antes (en el periodo 2015-2018) me ayudó a estar muy de cerca de todos ustedes y ahora esa experiencia la pongo al servicio de cada uno de los ciudadanos de esta capital”, expresó el edil.



La actual administración municipal sigue garantizando la recolección eficiente de los desechos sólidos y que el mantenimiento de espacios públicos como plazas, parques y zonas verdes sea permanente. Mientras que el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) garantiza, entre otras cosas, el libre tránsito en calles y aceras al remover obstáculos de la vía pública.