Plan del VMT para detectar conductores del transporte público peligrosos deja un detenido y varios sancionados

Un sorpresivo operativo del Viceministerio de Transporte dejó esta mañana la detención un conductor del transporte público y más de una decena de sancionados en diferentes zonas del país.

En su cuenta de Twitter, el VMT informó sobre la detención de un motorista de la ruta 42, no identificado, quien al realizarle la prueba de alcotest arrojó 248 mg/dl de alcohol en sangre.

El viceministerio agregó además que otro conductor de la ruta 152, que hace su recorrido entre la capital y el municipio de Zaragoza, en La Libertad, resultó con 82 mg/dl de alcohol en su sangre.

El sorpresivo operativo también dejó 12 conductores de diferentes unidades sancionados por no portar entre otros, documentación en regla.

Estas acciones preventivas forman parte de una campaña del Viceministerio de Transporte para dejar fuera de circulación a peligrosos conductos del transporte público “a fin de crear espacios viales más seguros”.

“Recuerda que no debes conducir si has consumido bebidas embriagantes. No pongas en riesgo tu vida y la de los demás”, ha reiterado el VMT en sus redes sociales.