Diputados de Nuevas Ideas apoyarán proyectos de desarrollo de Bienestar Magisterial

Los diputados de Nuevas Ideas que integran la comisión de Salud en la Asamblea Legislativa, se comprometieron en legislar para apoyar los proyectos del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM), que estén alejados de la politización a la que la entidad fue sometida por los gobiernos de ARENA y el FMLN.

Silvia Canales, titular del ISBM, explicó que al llegar al instituto lo encontró con muchas deficiencias, entre ellas una crisis de falta de medicamentos para enfermedades crónicas, por lo que realizaron cambios en el sistema de adquisición de las medicinas.

También encontraron contratos de inmuebles, donde se pagaban hasta $400,000, y muchos de estos no eran utilizados o no tenían los insumos necesarios para dar la atención a los pacientes. Ahora han abierto dos centros de atención, uno en San Jacinto y otro en Mejicanos, mismos que fueron adecuados con el apoyo de la Dirección de Centros Penales.

Uno de los proyectos que tiene entre sus planes el ISBM es el construir su propio hospital que les podría costar cerca de $14.1 millones para darle la atención oportuna y con los recursos necesarios a los docentes, sus beneficiarios y profesores pensionados.

El diputado Jonathan Hernández, de Nuevas Ideas, opinó que ha conversado con docentes de Cuscatlán quienes mencionaron que es un avance necesario la construcción del hospital para el magisterio, «sabemos que es un reto grande, pero si no se inicia ahora no se hará nunca. Cuenten con la Bancada Cyan, vamos a dignificar al magisterio, no como antes que fue utilizado políticamente», dijo el legislador.