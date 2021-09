Periodista de El Faro miente al decir que Bukele despidió al juez que sigue juicio de la masacre de El Mozote, Morazán

Nelson Rauda Zablah, periodista de El Faro.

El periodista del sitio web El Faro, Nelson Rauda Zablah, este martes se contradijo en una información falsa que difundió en su cuenta de Twitter donde hacía responsable al presidente de la República, Nayib Bukele Ortez, de haber despedido de su cargo al juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, Jorge Guzmán, quien sigue el juicio de la masacre de El Mozote.

Ese mismo día, a las 12:51 de la tarde Nelson Rauda Zablah escribió este tuit en contra del mandatario salvadoreño: «En su consolidación del poder, el gobierno de Nayib Bukele, un populista de derecha, ha despedido al juez que investiga la masacre de El Mozote. Para las víctimas, eso significa que la justicia podría no llegar nunca».

Y luego que el presidente de la República, Nayib Bukele Ortez, le manifestó que era totalmente falso que haya despedido al juez que investiga la masacre de El Mozote. «Esto ya no es ni siquiera periodismo parcial o activismo; esto es basura. Mienten descaradamente para favorecer la agenda del que “patrocina” estos “medios”.

En tu “artículo” afirmás que el juez fue DESPEDIDO, pero ahora (después de expuesto) decís que ÉL AMENAZA CON IRSE si no se quedan todos los jueces 🤦🏻‍♂️



Y se dicen “periodistas”.



Definitivamente, quienes sigan creyendo en ustedes, es porque les faltan 99 centavos para el dólar. https://t.co/D7aPWUaWKx — Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) September 14, 2021

El periodista Nelson Rauda Zablah tras meditar las palabras del mandatario, a las 5:02 de la tarde de este mismo martes manifestó que el juez de 61 años no había sido removido de su cargo por la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero que el dice que no se queda si no se quedan todos.

Por este motivo el presidente de la República, Bukele Ortez le recalcó: «En tu “artículo” afirmas que el juez fue despedido, pero ahora (después de expuesto) decís que él amenaza con irse si no se quedan todos los jueces».

De igual forma agregó: «Y se dicen “periodistas”. Definitivamente, quienes sigan creyendo en ustedes, es porque les faltan 99 centavos para el dólar».

Con esto quedó en evidencia que el periodista Nelson Rauda Zablah le miente a la población al manipular la información que publica en El Faro, incluso, en su oportunidad dijo que usaría la APES para seguir su lucha contra el Gobierno.