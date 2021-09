«Somos la generación de la verdadera independencia, que nadie nos detenga»: Xavi Zablah

El presidente del partido Nuevas Ideas, Xavi Zablah, llamó a la generación de la «verdadera independencia» a continuar en el rumbo que se ha definido y avanzar para construir el país que merecen los salvadoreños.

«SOMOS LA GENERACIÓN DE LA VERDADERA INDEPENDENCIA. Que nadie nos detenga», expresó el principal dirigente partidario de Nuevas Ideas, esta noche en el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia de El Salvador y Centroamérica, del reino de España.

Tras la irrupción del partido Nuevas Ideas y la caída del bipartidismo de Arena y Fmln, que dominaron la esfera política durante los últimos 40 años, el partido del presidente Nayib Bukele y sus integrantes se han convertido en la generación que está impulsando la independencia del país, tanto respecto a los grupos de poder oligárquicos internos como extranjeros.

La generación de la independencia ya ha avanzado en áreas como la emancipación económica para los sectores más desfavorecidos, que se promueve a través de la inclusión financiera de la población, además de otras medidas históricas como la aprobación del voto de los salvadoreños desde el exterior.

En su discurso del Bicentenario, el presidente Nayib Bukele afirmó que El Salvador no logró la independencia hace 200 años, pero sí dio un primer paso con la firma del acta de la independencia. En ese sentido, «El Salvador no va regresar a ser colonia, no va a ser protectorado, ni va seguir las órdenes de ningún poder extranjero. No vamos a permitir injerencia de ningún tipo», agregó.