VMT continua con la verificación de protocolos de Covid-19 en las unidades del transporte colectivo

Este fin de semana el viceministerio de Transporte (VMT) continuó con las inspecciones del cumplimiento de las medidas contra el Covid-19 en las unidades del transporte colectivo.

El VMT desplegó este sábado a un grupo de inspectores en las distintas terminales del país, para verificar si los conductores de las distintas unidades están aplicando las medidas sanitarias.

Además, a los conductores les solicitaron sus documentos de tránsito para conocer si estos no están vencidos y sobre todo, que no haya abuso de aumento al precio del pasaje que no esta autorizado por el Gobierno.

Uno de los puntos donde realizaron la inspección fue en la terminal de oriente, ubicada en el municipio de Soyapango, de esta capital.