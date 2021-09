Asesor jurídico recuerda que Ley Especial Contra Terrorismo castiga a responsables, financistas y apologistas de estos hechos

El asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, recordó hoy las disposiciones y alcances de la Ley Especial contra el Terrorismo (LECAT) en el combate a acciones de este tipo.

Argueta se remitió al proceso de inconstitucionalidad 22-2007 presentada en su momento contra esa ley, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y donde los magistrados se pronunciaron al respecto.

Ahí se plantea que «colaboradores, apologistas y financistas, quedan comprendidos dentro del concepto de ‘terroristas’, en sus diferentes grados y formas de participación, e independientemente de que tales…organizaciones delictivas tengan fines políticos, criminales, económicos”, sostuvo Argueta.

El asesor presidencial hizo esta valoración luego del ataque al consulado salvadoreño en Long Island, Nueva York, donde fue incendiado un vehículo y una oficina por sujetos desconocidos, que diversas fuentes vinculan con los partidos Fmln y Arena.

Otro ataque a la infraestructura y propiedad pública y privada fue cometida por grupos identificados con Arena y el Fmln durante una protesta opositora el 15 de Septiembre.

«Estos son actos de terrorismo. Están desesperados por recuperar el poder y no les importa lo que tengan que hacer para lograrlo. No queda duda que son lo peor que le ha pasado a nuestro país. Lastimosamente, no se irán tan fácil. Ya demostraron que están dispuestos a todo», señaló ante este nuevo ataque el presidente Nayib Bukele.