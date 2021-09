Saúl Castelar: Los fines de semana se produce la mayor cantidad de accidentes por personas que manejan en estado de ebriedad

Accidente de tránsito en el mirador El Águila, de San Salvador.

El viceministro de Transporte, Saúl Castelar, manifestó que la mayor cantidad de accidentes de tránsito se generan los fines de semana, es porque más personas conducen en estado de ebriedad.

El funcionario aseguró que hay una tendencia de combinar el alcohol con conducir automotores, “hay una tasa que no quisiéramos, de hecho, no hay un fin de semana donde no saquemos por lo menos a una persona que maneje ebrio y eso es en cada uno de los lugares donde nos ubicamos”.

“Por lo general estas personas sobrepasan los 100 grados permitidos por la ley, y por ese motivo se generan los accidentes de tránsito donde en los peores de los casos hay personas fallecidas y otras con lesiones graves”, indicó.

“Esta es una causa que tenemos que poner mucha atención para evitar más accidentes de tránsito los fines de semana”, añadió Saúl Castelar.

Concluyo diciendo, que para reducir la accidentalidad vial de nuestro país depende mucho de cada conductor. “Haz tu parte, respetando toda la normativa de tránsito y evitando los comportamientos de riesgo”.