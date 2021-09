Walter Coto: Apolonio Tobar acepta que la PDDH nunca ha presentado iniciativas de ley para víctimas del pasado conflicto

Diputados de la bancada cyan cuestionaron al procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, por su desinterés en presentar iniciativas de ley en el beneficio de miles de víctimas del pasado conflicto armado.

Tobar, acusado de tener claros vínculos con el FMLN, expuso el tema el lunes ante una comisión legislativa que recolecta información sobre la Ley de Amnistía y ley de justicia transicional, entre otros.

“La Procuraduría en los 30 años que va a tener nunca ha presentado una propuesta de ley en este tema y yo no lo he hecho igual”, reconoció Tobar ante los diputados.

Los legisladores de Nuevas Ideas cuestionaron esa falta de atención de Tobar para miles de víctimas del conflicto armado, sobre todo, teniendo una cercanía con el FMLN en las pasadas administraciones legislativas que lo llevó a ocupar dicho cargo.

“Si usted en aquel momento no creía en los diputados, porque no estaban haciendo las cosas bien, en este momento ya hay una nueva Asamblea Legislativa y usted no ha presentado absolutamente nada”, cuestionó el diputado de Nuevas Ideas, Walter Coto.

El diputado le recriminó que, si no creía importante ese caso. ¿No es importante la gente para poder presentar un anteproyecto?” a lo cual Tobar respondió que “la gente merece toda la atención”, pero en ningún momento menciono que cumplirá dicha acción.

El diputado de la bancada cyan, Jorge Castro, agregó que “la sensibilización de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos debería ser para generar posturas, porque una de sus funciones es restituir los derechos y exponer a los actores que los vulneren”.

«¿Qué ha hecho por las víctimas del conflicto armado desde que fue nombrado como Procurador de los Derechos Humanos? Usted ha dicho que en anteriores Asambleas y gobiernos se politizó el tema, ¿por qué nunca se pronunció en contra?», le preguntó Castro al procurador.