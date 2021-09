Extesorero de Capres Jorge Herrera Castellanos: Mauricio Funes recibió 359 cheques por un valor de los $351 millones

El prófugo Mauricio Funes, quien goza de la protección del régimen de Daniel Ortega, recibió durante su gestión 359 cheques por un valor de los $351 millones, reveló este viernes el ex tesorero de Casa Presidencial Jorge Herrera Castellanos.

El ex funcionario brindó importante información a una comisión especial que investiga la corrupción con la entrega de sobresueldos desde la partida secreta de Casa Presidencial en los pasados gobiernos de Arena y el Fmln.

Ante la pregunta del diputado de la bancada cyan William Soriano, sobre la forma de entrega de dinero, Herrera Castellanos respondió que este proceso fue “completo y total”.

“Por ejemplo en el caso de Mauricio Funes fueron 359 cheques por los $351 millones de dólares”, apuntó Herrera Castellanos.

Agrega que los cheques eran firmados por él y por el exjefe de la Unidad Financiera Institucional (UFI), Francisco Rodríguez, y que no existía un mecanismo de verificación sobre el uso que hacían los expresidentes de dichos recursos.

“Los gastos reservados no estaban calendarizados. Ellos (los funcionarios) podían pedir cualquier día, no había límite. Cuando lo solicitaban, el dinero ya estaba listo. No teníamos que pedir permiso a Hacienda».

Ante la pregunta de la diputada Marcela Pineda acerca de si recordaba las cantidades que recibían los expresidentes, el extesorero Jorge Herrera Castellanos respondió que “eran cantidades fuertes, no pedían chiquitas».

Reveló además que los cheques eran endosados, es decir, no llevaban la característica de «no negociable» y, por tanto, podría cobrarlo cualquier persona.

El exfuncionario indicó que durante su gestión como tesorero de Casa Presidencial se entregaron fondos públicos, desde la partida secreta, a personas como Evelyn Jacir de Lovo, Carmen Lazo y Mario Acosta, entre otros.