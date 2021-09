Presidente de ANDA: “En 3 días, ya son más de 600 usuarios acogidos a este decreto” de condonación de mora

El presidente de Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Rubén Alemán, dijo que están dando seguimiento al decreto de condonación de mora y recargos por incumplimiento, aprobado recientemente por la Asamblea Legislativa.

“En 3 días, ya son más de 600 usuarios acogidos a este decreto”, indicó el funcionario este lunes desde la agencia de Apopa.

Además, ANDA ha diseñado un plan de financiamiento para los salvadoreños que no puedan cancelar su mora, el cual no deberá sobre pasar los 12 de financiamiento.

“Si usted no tiene el dinero completo no se preocupe porque aquí puede acogerse a un plan de pago diseñado para no afectarle su bolsillo”, puntualizo en la conferencia de prensa.

Algunas de las deudas con la autónoma data desde 1996 y para aplicar al beneficio de condonación de la misma, los usuarios en mora deberán presentar el Documento Único de Identidad (DUI), el NIT y el número de cuenta en las ventanillas ANDA te escucha.

Para la facilidad del pago, ANDA cuenta con 22 agencias a escala nacional y trabajarán en horarios extendidos. “De lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., y sábados y domingos de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.; todos los días sin cerrar al mediodía”, expresó el funcionario.