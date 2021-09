Diputados de Nuevas Ideas proponen regular pago de membresía de tarjetas de crédito y eliminar cobro de sobregiros

Los diputados de la Comisión Financiera presentaron una propuesta de reformas a la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito para que se regule el cobro de membresías en las tarjetas de crédito y el cobro por sobregiros.

Según explicó la presidenta de la comisión, Dania González, son muchas las quejas que han recibido de usuarios de tarjetas denunciando el pago obligatorio de membresías de tarjetas de crédito así como cobros exagerados cuando hay sobregiros.

La diputada explicó que la primera reforma contempla eliminar el pago de membresía obligatoria que es incluida en los contratos con los bancos aunque la persona no los firme. Dependiendo de la institución bancaria o emisora de tarjetas de crédito, el pago puede ser desde $30 hasta $250 anuales.

Con la reforma propuesta, las membresías serán de carácter opcional o un contrato donde el cliente debe expresar su voluntad de pagar la membresía, no tendrá que exceder los $50; además, las prestaciones que supuestamente tienen las tarjetas no deberán ser cobradas si no han sido usadas.

Según González, se reformará el artículo 18 de la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito; y desde el artículo 20 en adelante se agregará que no se deberá exceder el número de tarjetas que se ha pactado en el contrato con los emisores porque muchos de ellos están hechos de forma maliciosa y deben ser regulados.

La segunda reforma, dijo el diputado Caleb Navarro, contempla que se elimine y evite el cobro de sobregiros de las tarjetas, ya que al cliente se le cobra además el interés convencional y el interés moratorios. Con la modificación, el límite de las tarjetas se mantendrá fijo y si el emisor permite el sobregiro, deberá absorber los costos.