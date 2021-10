Comisión Ad hoc que estudia Ley de Recursos Hídricos establece reducir el volumen de explotación de agua

Los diputados de Nuevas Ideas aprobaron reducir de 15 a 5 años las autorizaciones de aprovechamiento del recurso hídrico, tomando en cuenta las propuestas presentadas por diferentes sectores durante el proceso de consultas de la Ley de Recursos Hídricos.

Además, redujeron el volumen de explotación del agua de 473 mil metros cúbicos por año a 365 mil, con el fin de proteger y reducir el estrés hídrico de los mantos acuíferos, con base a los estipulado en el artículo 61 de la nueva ley del agua.

El diputado de Nuevas Ideas, Christian Guevara, dijo que la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) podrá emitir autorizaciones de uso consultivo y no consultivo de hasta 365 mil metros cúbicos por año, no pudiendo exceder los 1000 metros cúbicos por día para no causar un estrés hídrico.

Para garantizar que estás disposiciones sean cumplidas se deberán instalar medidores para llevar el registro del consumo de agua y no exceder los límites que quedarán establecidos en la ley.

Al finalizar la jornada de trabajo, los legisladores aprobaron además 34 nuevos artículos relacionados con la planificación hídrica, indicadores de cumplimiento, objeto de la planificación hídrica y el Plan Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. La reunión de trabajo continuará la próxima semana.