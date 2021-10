Hugo Pérez sobre Carlos De los Cobos: «Dijo antes que acá había buenos jugadores, de calidad

El técnico nacional Hugo Pérez respondió a las declaraciones del extimonel de la Selecta, el mexicano Carlos De Los Cobos, quien señaló que en El Salvador «no hay nivel» para clasificar a a una nueva copa del mundo.

En una entrevista con el canal de televisión TUDN, De los Cobos señaló que «si ya tienen tantos años de no ir a un Mundial, quiere decir que no hay calidad, no hay nivel» en El Salvador.

Pérez, respondió a Diario El Salvador que: «Por lo que tengo entendido, él dijo antes que acá había buenos jugadores, de calidad. Me extrañaron esas palabras de De los Cobos».

«Me extrañaron esas palabras de De los Cobos. Pero él tiene su libertad para expresarse. No lo voy a criticar, no sé por qué lo dijo. Pero así te puedo decir que antes, cuando él estuvo acá por tres años expresó que había buenos jugadores», reiteró Pérez.