Abren bocana de playa El Sunzal para evitar inundaciones en comunidades de la zona

La tarde de este miércoles personal del Ministerio de Obras Públicas (MOP) procedió a la apertura de la bocana de la playa El Sunzal, en la jurisdicción de Tamanique, de La Libertad, para evitar inundaciones en comunidades de la zona.

El trabajo se realizó con una pala excavadora para retirar un tapón que se había formado en la salida de la referida bocana. Con esa maquinaria se retiró varias toneladas de piedra, arena y madera que impedía la salida del agua.

Se informó que con ese trabajo se protege a las familias que viven cerca del manglar y se evita que el agua siga estancada en dicho lugar.

Se dijo que al bajar el nivel del agua los lugareños tienen la oportunidad de mejorar su calidad de vida, ya que no se les inunda sus propiedades, los pozos no se contaminan con agua sucia y los niños no se enferman de enfermedades cutáneas.