Al menos 67 muertos, viviendas destrozadas y miles sin energía por el paso de Ian en Florida

Las autoridades del estado de Florida informan de, al menos, 67 muertos por el paso del huracán Ian que dejó destrucción a su paso en diferentes ciudades del estado y zonas aledañas.

Ian tocó tierra en Florida como huracán categoría 4 con vientos que sobrepasaban los 250 kilómetros por hora y tras varios días inundó por completo diferentes ciudades.

El sistema se degradó el sábado a depresión tropical permitiendo que el sol regresara; sin embargo, las autoridades continúan con las tareas de evaluación de daños con un panorama de cientos de viviendas destruidas.

«Volamos y operamos en áreas que son irreconocibles (…) No hay señales de tráfico. No se ven como solían ser. Los edificios que alguna vez fueron puntos de referencia en la comunidad ya no están allí», dijo el contralmirante de la Guardia Costera, Brendan McPherson.

Las autoridades agregan que unas 900 familias aún no habían recuperado el servicio de energía eléctrica en Florida la mañana del sábado, además de otras 30 en un área cercana de Carolina del Norte.