Alcalde de San José Guayabal rechaza unirse a partidos como Gana o Fuerza Solidaria

«Ni a Fuerza Solidaria y ni a ningún partido político», enfatizó este lunes en una entrevista de televisión, el alcalde de San José Vilanova, Mauricio Vilanova.

El edil del departamento de Cuscatlán dijo que sus prioridades tras su renuncia al partido ARENA son conseguir recursos, buscar reunión con el presidente, el ministro de seguridad, para no perder lo que se ha trabajado en el municipio en tema de seguridad.

“La decisión ha sido dura. Yo no me uno a otras deserciones que ha tenido el partido y no lo hago porque me hayan presionado”, comentó Vilanova, quien no puede evitar resaltar proyectos del Ejecutivo que pueden funcionar en su localidad.

De acuerdo con el jefe municipal, se quitó el chaleco tricolor para que vean que no van a ayudar a un candidato, sino al municipio.

“Lamento la poca importancia que le dieron al territorio por enfocarse en la Asamblea”, agregó Vilanova.

Mauricio El edil Vilanova mencionó que culminará su período en la comuna y que en los próximo días sostendrá reuniones con embajadores para buscar apoyo para San José Guayabal.