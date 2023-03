El Ministerio de Vivienda celebró este viernes el sorteo de ubicación de las familias que vivirán en el complejo de apartamentos de La Bretaña.

Este complejo habitacional albergará en su primera fase a 28 grupos familiares que estaban en condiciones vulnerables en Soyapango e Ilopango.

La ministra Michelle Sol llevó a cabo el sorteo donde integrantes de las familias beneficiadas se encargaron de sacar el número de la vivienda que le corresponderá para hacer su nueva vida.Apartamentos de La Bretaña reciben a 28 familias que vivían en vulnerabilidad.

“Este es un programa creado por el Presidente Nayib Bukele”, dijo Sol, quien afirmó que las cosas han cambiado en el país. “Hoy se vive de una manera diferente”, afirmó.

«Su vida ya cambió, no será lo mismo de antes; sus noches no serán lo mismo, no tendrán temor de la lluvia», les manifestó.

El proyecto de La Bretaña constará de 224 apartamentos de dos niveles, y los primeros 28 fueron entregados este viernes. Cada apartamento tendrá dos habitaciones, área de comedor-cocina y baño.