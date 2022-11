Apóstol Santiago: Ahora El Salvador es una nación de respeto y honestidad

El predicador evangélico de origen hondureño, Santiago Zuniga, por medio de un video divulgado en redes sociales, manifestó que ahora El Salvador con Nayib Bukele Ortez al frente, es una nación de respeto y honestidad.

El comentario del religioso conocido como el “Apóstol Santiago”, surge por las acciones que ha implementado el Gobierno de Bukele Ortez por medio de Plan Control Territorial y el régimen de excepción, que le ha permitido actuar sin ninguna contemplación contra los grupos criminales que por años tuvieron sometida a esta nación.

“Espero que la gente de Honduras no se vaya a poner trompudas y sentir mal. Pero lo que es… es y lo que no es… no es. Ahora El Salvador es una nación de respeto y honestidad”, recalcó Zuniga.

“Ahora usted camina para un lado, para otro y tranquilo, porque ahora no hay delincuentes como en tiempo pasado, ahora hay paz al caminar por las calles, se ven más policías y soldados. Ahora El Salvador no se parece con El Salvador del pasado que estaba sumido en el “estiércol” por gobierno anteriores”, añadió el religioso que es controversial con sus declaraciones y que genera polémica.

“Ahora El Salvador es de respeto, hay paz, tranquilidad y ahí no hay miedo. Eso es gracias a Dios y al presidente Nayib Bukele que tiene bien puesto los pantalones para actuar contra los delincuentes”, puntualizó el “Apóstol” Santiago.