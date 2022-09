Beto Cuevas destaca el ambiente de mayor seguridad que vive El Salvador

El artista chileno Beto Cuevas destacó el ambiente de mayor seguridad que vive El Salvador en los últimos meses debido al combate frontal contra la criminalidad que se impulsa en el país.

Cuevas se presentó al Complejo La Hacienda, en Nuevo Cuscatlán, horas antes de la presentación del artista mexicano Aleks Syntek.

El chileno reconoció que en el país se vive un ambiente de mayor tranquilidad y paz, en relación a años anteriores.

«Hace tiempo que no venía a El Salvador y me dio mucho gusto no sentir el temor que se sentía antes donde todos me decías no salgas porque te van a hacer daño, te van a asaltar, siento que estamos en un momento de un El Salvador con más paz», expuso el cantautor.

Mientras el artista reconocía y felicitaba por el logro, el público acompañó con una ovación.

«El mundo es de todos y todos tenemos derechos de vivir en paz, así que un aplauso para El Salvador», agregó Cuevas.