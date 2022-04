Bukele a pandilleros: “Para sus jefes, un pandillero común es una pieza descartable”

El presidente Nayib Bukele reacciona sobre el caso de un terrorista que fue agredido por la misma pandilla dejándolo postrado en una cama por sus lesiones y lo abandonan.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que capturó a Carlos Eduardo Galán, un palabrero que fue abandonado por sus misma estructura criminal, a quien le propinaron una golpiza que lo dejó con serias lesiones en su cuerpo, fracturando sus piernas y costillas.

«Para sus jefes, un pandillero común es una pieza descartable», dijo el mandatario a través de su cuenta de Twitter.

Este tipo de casos son muestra que los pandilleros no respetan ni a sus propios miembros.

«Los pandilleros dicen ser una “familia”, pero una familia no le hace eso a uno de sus integrantes. No se confundan, no son ninguna familia, son una organización terrorista internacional. Para nosotros, un criminal», expresó Bukele este sábado.

Este miembro de la MS fue localizado en una casa de Lirios del Norte, Ciudad Delgado, fue llevado a un centro médico con custodia policial y será presentado a las autoridades correspondientes, responderá por el delito de agrupaciones ilícitas, dijo la PNC.