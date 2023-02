Bukele afirma que alcaldes de Morazán que cobren impuesto por descargar productos irán a la cárcel

El presidente de la República Nayib Bukele advirtió a una serie de alcaldías, en Morazán, que están cobrando un impuesto de $4.00, a proveedores, por entrar al municipio y descargar su mercadería; que si no se abstienen de hacerlo, los responsables irán a la cárcel.

Este impuesto está afectando a comerciantes y población en general, pues estaría incrementando el precio de algunos productos. El mandatario explicó que los alcaldes de dichas comunas estarían cayendo en un delito, pues prácticamente es una extorsión.

“Esto no es un impuesto, es prácticamente un intento de suplantar uno de los cobros más famosos que hacían las pandillas. Los alcaldes que no retiren este cobro ilegal y no emitan una disculpa pública en la próxima hora, serán arrestados por extorsión”, sentenció el mandatario.