Bukele: El Salvador es el primero en poner disponible la 4ta dosis contra el COVID-19 «a toda su población»

El presidente de la República, Nayib Bukele, aclaró la información sobre la aplicación de la 4ta dosis contra el COVID-19. Expresó que no ha dicho que El Salvador es el primer país del mundo en poner el biológico por cuarta ocasión, sino que “somos el primer país del mundo en ponerla disponible para toda la población, y el tercero (después de Israel y Chile) en ponerla para mayores de 18”.

Mientras que otros países inmunizarán a grupos poblacionales específicos y otras naciones del mundo, que representan la mayoría, aún no la tienen disponible para sus ciudadanos, mencionó.

Bukele explicó que las razones por la cuales han decidido aplicar el cuarto refuerzo contra el coronavirus es “porque, lastimosamente, los anticuerpos de COVID (a diferencia de otras enfermedades) duran muy poco tiempo en el organismo (por lo que se necesitan los refuerzos)”.

Asimismo, informó que la Organización Mundial de la Salud (OMS), alertó sobre otra ola de casos que se está registrando en Europa, al igual que en China.

“Primero Dios esta ola no llegue a nuestro país”, dijo, y recordó a los salvadoreños que la vacunación es 100 % voluntaria. Agregó que quien desee aplicarse el cuarto refuerzo lo puede hacer, y quienes no estén interesados no hay ninguna obligatoriedad en hacerlo.