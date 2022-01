Bukele: Medios de comunicación manipulan informe de FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) felicitó al gobierno de El Salvador por su desempeño en el manejo de la pandemia y por su esfuerzo de mejorar la economía en esas condiciones, contrario a lo que medios de comunicación de oposición hicieron ver a la población.

“Esto es muy diferente a lo que dicen algunos medios en El Salvador”, dijo el presidente Nayib Bukele este sábado.

Añade que las publicaciones son escritas por profesionales que están contra el trabajo que hace el gobierno por la población salvadoreña.

“Claro, ellos no son realmente “periodistas”, solo son activistas políticos en contra del Gobierno”, expresó Bukele.

“Pero si a usted le interesa saber realmente la opinión del FMI, aquí está, en la cuenta del FMI”, puntualizó.

IMF Executive Board commends El Salvador 🇸🇻 authorities for their timely & effective management of the pandemic. The IMF projects the economy to grow 3.2% this year. https://t.co/SXTn62xvNR pic.twitter.com/NdOYpQjOrH

— IMF (@IMFNews) January 29, 2022