Bukele pide no lanzar basura en sitios turísticos para mantener belleza natural

El presidente de la República, Nayib Bukele, ha pedido que no se bote basura en sitios turísticos para mantener la belleza natural de los lugares y que los turistas extranjeros continúan llegando al país.

El presidente lanzó el mensaje durante la inauguración de Sunset Park en La Libertad, y recalcó el mensaje este sábado desde su cuenta de Twitter.

El mandatario recordó que El Salvador se está convirtiendo en un destino turístico emergente en el mundo, por lo que es importante que las playas permanezcan limpias.

«Ayúdennos con la basura (…) la basura no se tira en la calle, no puede ser que los turistas hagan eso. Es una cuestión de cultura, no voten basura en la calle, ustedes son lo más lindo, no voten basura», recalcó Bukele.

El presidente señaló que en Europa no sentirme la costumbre de colocar basureros en los sitios turísticos debido a que pueden atraer animales, por lo que los ciudadanos se llevan la basura y la depositan en lugares destinados.

«Es una cuestión de cultura, no de basureros, no voten basura en la calle (…) guardemos en la bolsa, no destruyamos nuestro paraíso», añadió.