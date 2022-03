Bukele reacciona por captura de Catalino Miranda: “Les dijimos a los transportistas: No jueguen con fuego”

El presidente Nayib Bukele reaccionó a la captura del empresario del transporte colectivo Catalina Miranda, quien fue detenido la noche del sábado por no cumplir con la ley y aplicar un incremento a la tarifa del pasaje colectivo cuando no ha sido autorizado por el Viceministerio de Transporte.

“Les dijimos a los transportistas: No jueguen con fuego. Pero no escucharon. Ahora ya es tarde para Catalino Miranda, pero los demás aún pueden no correr con la misma suerte” expresó el mandatario en su cuenta de Twitter.

Anoche, los empresarios se comprometieron a respetar la tarifa establecida para el pasaje del transporte colectivo.

Sin embargo, este día los conductores seguían cobrando ilegalmente una tarifa no autorizada.

El presidente Bukele advirtió a los demás empresarios respetar la ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial.

“Solo tienen que respetar la ley cobrando el pasaje cordado y legal, solo eso. No jueguen con fuego”, expresó el jefe de Estado.