Bukele recalca pedido a Comunidad Internacional de respetar soberanía de El Salvador

El Presidente Nayib Bukele, retomó una reunión con diplomáticos de diversos países, donde señaló en esa ocasión que si El Salvador quiere desarrollarse tiene que hacer lo que las naciones desarrolladas hace y no lo que ellos le dicen al país que haga.

«Para ser como ustedes, tenemos que hacer lo que ustedes hacen, no lo que ustedes dicen…», resaltó el mandatario.

Bukele recordó que El Salvador firmó su independencia en 1821 y no es colonia de ninguna otra nación, por lo que pidió a la comunidad internacional no inmiscuirse en las decisiones que el gobierno tome.

«Déjennos que nos desarrollemos, cumpliendo la ley y respetando a la gente y algún día vamos a ser, en chiquito, como Canadá, y nuestra gente va a ser feliz y vamos a seguir siendo amigos como siempre lo hemos sido», añadió el presidente.

El mandatario ha sido criticado por hacer por primera vez en la historia las cosas diferentes, decisiones que han transformado a todo un país y que tienen contenta a la población. Pese a los reproches de la Comunidad Internacional, Bukele ha dejado claro que no responderá nunca a las grandes potencias que, por años se dedicaron a dar órdenes a los gobiernos pasados, para que nuestro país no avanzara y siguiera dependiendo de ellos.

To be like you, we have to do what you do, not what you tell us to do… pic.twitter.com/QfSo3MKkyD

