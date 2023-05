Cancillería pide evitar ingresar ilegalmente a EEUU tras levantamiento del Título 42

A la medianoche de este jueves vencerá el Título 42, una medida migratoria que se implementó durante la pandemia por parte de Estados Unidos. Ante esta situación las cancillerías de varios países han exhortado a sus ciudadanos a evitar el ingreso irregular.

Una de estas fue la de El Salvador que, mediante un comunicado, explicó que el levantamiento de este título no implica la apertura de fronteras ni la flexibilización de entradas a ese país.

Además, alertó sobre posibles fraudes «de personas inescrupulosas que intentan obtener beneficios monetarios» ante finalización de Título 42.

«Las fronteras de dicha nación no están abiertas o liberadas para su libre tránsito, por ello, se hace un llamado a las personas a que no se dejen engañar sobre información y procedimientos migratorios que no estén apegados a lo antes anunciado», afirmó Cancillería.