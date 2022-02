Carlos Marroquín: Situación de violencia ha cambiado en la San José II de Soyapango y va a mejorar con el CUBO

El director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, en ocasión de colocar la primera piedra del Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades (CUBO), de la urbanización San José II de Soyapango, dijo que la situación de violencia ha cambiado en dicho lugar y que va a mejorar al entrar en funcionamiento esa estructura.



En ese sentido, recordó que en el pasado había problema para ingresar a la San José II, porque era sinónimo de violencia y se estigmatizaba a los jóvenes de ese lugar, pero que ahora la situación cambió sin tener que llegar a la represión como se hizo en el pasado y que no dio ningún resultado, demostrando que esa no era la solución.



“La situación de la San José II esta cambiando y se creía que nunca ocurría. Por eso se vale soñar por cambiar la situación del país, por cosas buenas y con lugares libres de violencias. Este CUBO va a contribuir para ello, pero que también depende del trabajo que realizan los jóvenes que son líderes”, agregó.



Sobre la construcción de los CUBO, Carlos Marroquín se refirió a que ese tipo de obras no eran del agrado de los anteriores diputados de los partidos tradicionales, porque siempre consideraron que era un gasto elevado para zonas excluidas y abandonadas por años por el Gobierno Central, como también por los alcaldes.



“Yo tuve problemas para ingresar a algunos municipios como el caso de Mejicanos y Cuscatancingo, donde los exalcaldes del FMLN y ARENA se opusieron a que construyéramos ese tipo de obras, no así el exalcalde de Soyapango que pese a ser de la oposición, siempre nos colaboró”, recalcó.



Finalmente explicó, que también tuvo bloqueos por la anterior Asamblea Legislativa, situación que cambió con la llegada de los diputados jóvenes de Nuevas Ideas que apoyan todas las buenas acciones que impulsa el Gobierno Central, porque están al servicio del pueblo.

