Celebridad de Internet australiana anuncia que se muda a El Salvador

La creadora de contenido digital Shannen Michaela destacó los beneficios que el bitcoin ha tenido en la región centroamericana, a la cual ha migrado atraída por la libertad y soberanía que se tienen.

Michaela aseguró que tras el nacimiento de su hijo en Costa Rica se mudará a El Salvador, ya que se ha visto atraída por la forma de gobernar del presidente Nayib Bukele.

“Bitcoin le está dando a países del tercer mundo como Costa Rica y El Salvador una segunda oportunidad, permitiéndoles prosperar y optar por salir del dominio absoluto”, destacó la mediática.

I bought everything at the farmers market in Costa Rica with #bitcoin @BitcoinJungleCR pic.twitter.com/ANTCaOSUUr

— Shannen 🍉 (@ShannenPill) March 31, 2023