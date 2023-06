Condenado a muerte golpea a su abogado en una audiencia en Florida

Joseph Zieler, asesinó y violó a una niña de 11 años y su niñera, Lisa Story de 32 años, en 1990, sorprendió a todos en una sala de audiencia de un tribunal de Florida, al golpear a su abogado.

Zieler de 61 años, tiene una pena de muerte por estos casos, atacó a su representante legal, Kevin Shirley.

«Parecía que no quería que los micrófonos captaran nuestra conversación. Así que me hizo señas para que me vaya, me acerqué y me golpeó”, dijo Shirley a la agencia de noticias Fox 4.

“Los alguaciles fueron extremadamente rápidos en responder y eliminaron cualquier amenaza futura”, expresó el abogado. Hubo una solicitud de un nuevo juicio por el ataque, pero el juez desestimó esta petición judicial.