Continúa actividad estromboliana en volcán Chaparrastique ¿Que significa?

El Sistema Nacional de Protección Civil informó que la actividad en el volcán Chaparrastique continúa, pero que esperan que con el paso de los días vaya regresando a una relativa normalidad.

El director Luis Amaya indicó que la actividad registrada actualmente, así como en la historia del coloso es de tipo estromboliana. ¿Que significa?

«La actividad estromboliana está caracterizada por explosiones variable, algunas leves y otras fuertes como las que hemos estado observando, puede haber plumas de cenizas y gases, hemos tenido una que alcanzó los 1,100 metros. Las explosiones de este tipo no son constantes», explicó Amaya.

El funcionario indicó que el Departamento de Vulcanología del Observatorio de Amenazas prevé que la actividad se vaya reduciendo en las próximas semanas.

«Relativa normalidad porque hay que pensar que los volcanes activos mantienen su actividad. Hay espacios en los que no se observa nada, pero eso no significa que no hay probabilidad de que vuelva a hacer erupción», señaló.