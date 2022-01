Cristian Flores: “El 2022 será un año productivo en la ejecución de obras

El Comisionado Presidencial para Proyectos Estratégicos, Cristian Flores señaló que “este 2022 será un año productivo por la serie de proyectos que se están implementando a nivel nacional.



“Estamos preparando las bases, la velocidad; los tiempos puede ser un año o dos años. No me voy a cazar con un tiempo porque depende de las inversiones”, indicó.



El funcionario se refirió especialmente al aeropuerto Internacional El Pacífico, que se construirá en el oriente del país y que este año se colocará la primera piedra para el inicio de la obra.



“Estamos preparando el camino, no podemos hablar de aeropuerto sino estamos preparando los territorios”, indicó.



Señaló que para el oriente del país en temas turísticos se invertirá $215 millones.

Navegación de entradas