Cristiano Ronaldo dejará de ser embajador de Save the Children por agredir a menor autista

Un menor autista de 14 años se llevó la peor parte del juego entre Everton y Manchester United, cuando el capitán de la selección portuguesa, Cristiano Ronaldo, molesto por el resultado 1-0, dio un manotazo al adolescente cuando grababa a los jugadores con su teléfono en momentos que ingresaban a los vestidores.

A pesar de que hubo disculpas de la acción, por parte de Ronaldo, las reacciones no se hicieron esperar. La primera en reaccionar según The Sun, fue la organización internacional Save de The Children que decidió que el jugador ya no los represente como embajador.

https://www.instagram.com/p/CcJOsCELdXk/?utm_source=ig_web_copy_link

Tras lo sucedido, Cristiano Ronaldo se disculpó en Instagram con el menor por lo ocurrido. Según la madre del niño, el pequeño, hincha del Everton, está en shock y no quiere ni si quiera oír hablar de volver a entrar a un estadio de fútbol.

El penoso hecho se registró el pasado sábado 9 de abril en un encuentro donde el Manchester United de Cristiano Ronaldo cayó 1-0 ante el Everton.