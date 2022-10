Dante Gebel ora por el país y aplaude que el Presidente Bukele decretara Día Nacional de la Oración

El predicador Dante Gebel elevó una plegaria a Dios por el bienestar de El Salvador ante el paso de la tormenta tropical Julia.

“Oramos por el salvador, me enteré de que el presidente Nayib Bukele llamó al día de la oración”, sostuvo Gebel, quien clamó porque el paso de la tormenta no cause mayores daños en el país.

El ministro de las Asambleas de Dios en Estados Unidos, es seguido de cerca por miles de salvadoreños que piden por mejoras en sus condiciones de vida.

“Vamos a orar especialmente por todos los que están esperando esa tormenta. Oramos por eso y por todos los amigos de El Salvador que nos miran siempre”, indicó