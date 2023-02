Defensoría suma 4 mil inspecciones para evitar alza de productos

La Defensoría del Consumidor suma 4 mil verificaciones a los productos como parte de los esfuerzos para evitar alzas en los precios y golpes a la economía familiar, indicó el presidente de la institución Ricardo Salazar.

El funcionario indicó que se han enfocado en constatar los productos de la canasta básica, donde se incluye los huevos por el alza reportada en las últimas semanas.

En el caso de los huevos, Salazar dijo que el alza del producto en países como Estados Unidos no es vinculante con El Salvador porque no se importa huevo; es decir, el mercado local abastece la demanda.

“En Estados Unidos el cartón de huevo ronda los $25 o $27, hay regiones donde no hay huevo. Esa situación no es vinculante con el país porque no nos viene huevo, no es motivo” expuso y agregó que continúan con las inspecciones para evitar abusos.

“La práctica abusiva puede llevar a multas de hasta 500 salarios mínimos”, agregó.