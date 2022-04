Diputada Marleni Funes: Dos gobiernos del FMLN no quisieron hacer funcionar puerto de La Unión

En una entrevista de televisión, la diputada Marleni Funes, responsabilizó a los dos gobierno del FMLN, de Mauricio Funes y de Salvador Sánchez Cerén (ambos prófugos de la justicia salvadoreña), de no hacer funcionar el proyecto del puerto de La Unión, por la falta de desinterés en el tema de desarrollo del oriente del país.

«El puerto de La Unión no lo han podido echar andar, incluso en los 10 años del FMLN, porque no se hizo de la manera correcta y hay una serie de requisitos y permisos que hay que cumplir, como no lo hicieron desde un inicio hoy puede echarlo andar», dijo la legisladora efemelenista.

Con estas declaraciones de la diputada Funes deja en evidencia que el partido de izquierda no tuvo ni la mínima intensión de buscar concesionar u operatividad del proyecto que reactivaría la economía de la zona oriental, olvidad por los gobiernos de ARENA y FMLN.

Es el actual gobierno del presidente Nayib Bukele que está buscando hacer funcionar el puerto de La Unión con proyectos de desarrollo económico y social como el Astillero, el Aeropuerto del Pacífico y el Tren del Pacífico.