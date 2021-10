Diputado Francisco Villatoro: “Tendremos una ley robusta que castigue los delitos cibernéticos”

Pese a que la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos y Conexos tiene cinco años de vigencia, la normativa debe reformarse debido a los avances que ha tenido la tecnología en este quinquenio.

En este contexto el Diputado de Nuevas Ideas, Francisco Villatoro, presentó una pieza de correspondencia en la que solicita reformas a la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos y Conexos. El legislador da su opinión sobre estas reformas:

¿Por qué se hace necesario reformar la Ley Especial Contra Delitos Informáticos?

Esta ley está muy desfasada y podemos ver que estos delitos son cambiantes y debemos adaptarnos e innovar para contrarrestarlos. En nuestro medio se da mucho las estafas, hurtos de identidad, personas que utilizan softwares maliciosos que tratan de vulnerar nuestra identidad e información confidencial y, además, vulnerar cuentas bancarias para sustraer fondos de forma ilícita.

Muchas veces estos hechos no son judicializados porque no hay una legislatura o herramienta legal para poder hacerlo. Es lo que estamos haciendo como Comisión de Seguridad, estamos trabajando para que existan castigos para los delitos digitales.

Debe haber un castigo para los delitos cibernéticos, ya que estamos en una era digital, en la que ya existe la firma electrónica y también se puede vulnerar información sensible en instituciones de gobierno. No es posible que se cometa el delito y no sea llevado a los tribunales.

La normativa vigente sobre delitos informáticos es reciente, de hace cinco años, se ha desfasado o qué ha pasado con ella

A esta ley le falta colmillo, está desfasada y necesitamos hacerla funcional, en la comisión hemos recibido a representantes de la Fiscalía, la Policía, Organización de las Naciones Unidas en temas de delitos cibernéticos, quienes nos han compartido su punto de vista sobre esta nueva ley.

Esperamos recibir en los próximos días al Fiscal General de la República, Corte Suprema de Justicia, Procuraduría General de la República e incluso a organizaciones y a la población en general que quieran aportar sobre este tema.

Como comisión nos interesa lo que piensa la población, hay delitos muy sensibles y quienes infrinjan la ley deben ser castigados.

¿Cuáles son los delitos que es urgente reformar?

Los delitos son muchos, como el hurto de identidad, estafas, extorsión sexual a niños y adolescentes por medio de las tecnologías de la información, es algo que no se puede permitir y debe ser penado.

Con estas reformas estamos reforzando unidades y la investigación científica de delitos informáticos, tratamiento y análisis de la evidencia digital, la cual muchas veces está ahí, pero no existen los mecanismos legales para sacarles el máximo provecho para poder llevar a las personas que cometan ilícitos a ser condenadas.

¿Qué reformas se deben realizar al Código Procesal Penal para darle más peso a las pruebas digitales por parte de los jueces?

Primero debemos reformar la ley y posteriormente se presentará una iniciativa para reformar el Código Procesal Penal, para hacer un complemento entre ambas que beneficie a la población. La población pide que las personas que cometan estos ilícitos paguen.

¿En las reformas se contempla la creación de la figura de agentes encubiertos digitales, porqué es importante contar con una figura de este tipo, ¿cuál será su papel?

La figura del agente digital encubierto es muy importante e innovadora, ya que es una herramienta que permitirá llevar pruebas e insumos más contundentes a los jueces, por ejemplo, para poder recabar pruebas en caso, por ejemplo, de un pedófilo.

Esta figura puede aplicarse a otro tipo de delitos, como fraude informático, tráfico de drogas, armas, extorsiones, fraude informático y hurto de identidad, entre otros. Con esta figura se podrá complementar los peritajes y validar la evidencia digital. Esta es una alternativa para robustecer las pruebas y que el caso se pueda judicializar.

En la actualidad no existe esta figura y con las reformas que hemos planteado vamos a convertir a nuestro país en referentes a nivel regional, ya que tendremos una legislación muy completa en lo que se refiere a delitos cibernéticos.