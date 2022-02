Diputado Guillermo Portillo, directores departamentales y líderes comunales de San Salvador renuncian a ARENA

El diputado por San Salvador, Guillermo Portillo, presentó su renuncia irrevocable al partido ARENA, por estar alejada de la realidad de la población salvadoreña y por las malas decisiones que tomó el instituto político, luego de las pasadas elecciones municipales y legislativa.

Además, el legislador denunció presiones por parte del jefe de fracción, René Portillo Cuadra, quien no aceptaba que sustituyera a Margarita Escobar, porque él no confrontaba al gobierno y no se oponía a las iniciativas del presidente Nayib Bukele en la Asamblea Legislativa.

«No me sumaré a Fuerza Solidaria como aseguran algunos» ni a otra institución política, expresó el diputado Portillo en conferencia de prensa.

También renunció al partido ARENA, Miguel Azucena, director General de Directiva departamental de San Salvador, por que no esta conformé como se conduce el tricolor.

A esta renuncia se suma la dirección de organización de San Salvador y lidere comunales de los distritos 1, 2 y 5 de capital.