El 90% de los salvadoreños piden continuidad de Bukele en la presidencia

El gerente de la casa consultora CID Gallup, Luis Haug, resaltó que, en la última encuesta presentada, el presidente Nayib Bukele ha sido muy bien evaluado, con un 90% de aprobación por parte de la población.

“Y se dice que se necesita un 50% de opiniones favorables para poder ser elegido presidente, hoy el presidente Bukele no tiene 50 tiene 90 , entonces hay un margen bastante amplio en el que el pueblo estaría diciendo si me gusta su continuidad, y al mismo tiempo también no se observa un nivel de oposición”, resaltó Haug.

El consultor destacó que el presidente Bukele es quien tiene toda la fuerza, añadió que, los partidos tradicionales (ARENA y FMLN) prácticamente han desaparecido del plano electoral.

Haug agregó que los salvadoreños ven transparencia en la administración Bukele, y están satisfechos con la transformación de país, siendo su mayor éxito el tema de la seguridad.

«La población percibe que los dineros se han estado utilizando en lo que era importante para ellos, como la seguridad y la educación», complementó.