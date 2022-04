El Diario de Hoy acepta que publicó noticia falsa donde se difamaba a empresario

En las últimas semanas se ventiló en el juzgado de San Salvador una demanda contra el Diario de Hoy interpuesta por el empresario Jacov Fauster, después que este diario de forma deliberada publicara una noticia falsa para afectar su imagen por ser padrastro de un funcionario de gobierno.

En dicha nota, de forma novelesca, el reportero Jorge Beltrán Luna escribe una historia sobre el empresario la cual no pudo ser sustentada de ninguna forma en los juzgados.

El empresario decidió demandar al Diario de Hoy y sentar precedente que en El Salvador no se le puede afectar la imagen a cualquier persona solo por tener algún parentesco familiar con un funcionario.

Si bien los funcionarios están expuestos al escrutinio público los familiares directos o indirectos no tendrían porqué estarlo, no todos los gobiernos son iguales y no todas las personas son iguales señaló el empresario