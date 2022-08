“El Faro y Gato encerrado son bastiones informativos del FMLN y de ARENA”: Juan Soler

“El Faro y Gato encerrado son medios que están tirados a los partidos FMLN y ARENA, por lo tanto, no pueden hacer un periodismo imparcial”, recalcó el actor argentino mexicano, Juan Soler Valls Quiroga.

Valls Quiroga, que dijo ser fan indiscutible del presidente Nayi Bukele Ortez, salió al paso de los señalamientos que dicen que el mandatario salvadoreño es un dictador y que en El Salvador no hay libertad de expresión.

En una entrevista que le realizaron en un canal de Toutube en la Ciudad de México, el moderador se refirió a que en El Salvador no hay libertad de expresión y que eso quedaba demostrado con notas informativas de El Faro y El Mundo, a lo que el actor respondió: “Yo creo que si hay libertad de expresión. Por favor me extraña lo que me estás diciendo y me parece horrible. El Faro y Gato Encerrado están más tirados al FMLN y al partido ARENA, y hay que entender que son los últimos bastiones de esos partidos en decadencia”, dijo Juan Soler.

“Creo que El Faro no es confiable y los veo hasta en conferencia de prensa. Ellos no aceptan las estadísticas de medición y por eso ellos se molestan mucho por la realidad, olvidan que el dato siempre mata el relato, y dirigen su relato a personas con poca educación”, explicó.

“Pero si se dice que Nayib Bukele es un dictador que tiene un 92 por ciento de aceptación, entonces que bueno que un dictador como se le dice a Bukele, que haga las cosas buenas y que tenga bien a su pueblo”, puntualizó el artista Juan Soler Valls Quiroga.